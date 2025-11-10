PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Nächtlicher Küchenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Trebur (ots)

Ein Küchenbrand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße hat in der Nacht zum am Samstag (08.11.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach 3.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Ausbreitung des Feuers auf das Obergeschoss konnte so verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Schäden dürften sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:13

    POL-DA: Rüsselsheim: 34-Jähriger attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

    Rüsselsheim (ots) - Nachdem ein 34-Jähriger am Freitagabend (07.11.) in der Frankfurter Straße, im Bereich des Eingangs zum Stadtpark attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der 34-jährige Mann gegen 22.20 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden sein. Abgesehen hatten es ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:01

    POL-DA: Bensheim: Brand in leerstehendem Hotel

    Bensheim (ots) - Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehenden Hotel in der Europa-Allee, rief am Sonntagmittag (09.11.), kurz vor 13.00 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Feuerwehr hatte den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Höhe des Schadens in einer ehemals als Kongressraum genutzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren