Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Nächtlicher Küchenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Trebur (ots)

Ein Küchenbrand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße hat in der Nacht zum am Samstag (08.11.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach 3.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Ausbreitung des Feuers auf das Obergeschoss konnte so verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Schäden dürften sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim übernommen.

