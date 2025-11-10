PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Brand in leerstehendem Hotel

Bensheim (ots)

Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehenden Hotel in der Europa-Allee, rief am Sonntagmittag (09.11.), kurz vor 13.00 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Feuerwehr hatte den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Höhe des Schadens in einer ehemals als Kongressraum genutzten Räumlichkeit aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 10 in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

