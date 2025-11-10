Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Hausbewohnerin vertreibt Einbrecher

Groß-Gerau (ots)

Gerade noch rechtzeitig hatte eine Hausbewohnerin in der Georg-Büchner-Straße am Samstagabend (08.11.), gegen 18.15 Uhr, zwei Einbrecher bemerkt. Die Unbekannten hegten sich wohl in Sicherheit und gingen davon aus, dass niemand zu Hause war. Sie hebelten an einer Kellertür, als die Hauseigentümerin auf sie aufmerksam wurde. Als die beiden Einbrecher die Frau sahen, flüchteten sie ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war einer der Täter 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug einen grauen Kapuzenpullover.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell