Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Kripo sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Zeit zwischen Freitagabend (07.11.) und Sonntagnachmittag (09.11.) in ein Einfamilienhaus in der Einhardstraße eingebrochen sind. Durch Eingangstür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Modeschmuck und flüchteten anschließend.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell