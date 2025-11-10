Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 31-Jähriger berauscht am Steuer

Bensheim (ots)

Einen 31 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Bensheim am Sonntagabend (09.11.) im Hohenweg. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Wagenlenker unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der 31-Jährige musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell