Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einstündige Kontrolle der Polizei/Sechs Insassen nicht angeschnallt

Bensheim (ots)

In der Heidelberger Straße führten Beamte der Polizeistation Bensheim am Freitagmittag (07.11.), in der Zeit zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle durch. Festgestellt wurden von den Ordnungshütern im Rahmen der einstündigen Kontrolle sechs Gurtverstöße sowie ein Handyverstoß, die nun allesamt Bußgelder zur Folge haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

