Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahmeerfolg nach mehreren Raubüberfällen
2 Tatverdächtige in U-Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Einen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei nach einer Serie von Raubüberfällen und Körperverletzungsdelikten vermelden. Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen gerieten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 37 Jahren in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Tatverdächtigen im Bereich des Hauptbahnhofs sowie der Innenstadt Personen attackiert und gewaltsam deren Wertgegenstände abgenommen haben.

Nachdem sich der Verdacht gegen die Beschuldigten erhärtete, vollzog das zuständige Fachkommissariat 35 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte des Polizeipräsidium Südhessen, am vergangenen Freitag (31.10.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnräume im Bereich Darmstadt, Fürth und Reichelsheim. Die Fünf Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Im Laufe des Freitags wurden zwei der Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der wegen vier mutmaßlicher Taten den Vollzug der Untersuchungshaft gegen beide Jugendliche anordnete. Daraufhin wurden die beiden Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Ob die Beschuldigten als Täter für weitere gleichgelagerte Delikte in Frage kommen ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

