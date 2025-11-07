Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch im Bensheimer Weg

Heppenheim (ots)

Am Freitagmorgen (07.11.), gegen 8.30 Uhr, wurde der Bensheimer Weg zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zu einem dort geparkten Seat ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geldbeutel.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell