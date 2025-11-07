PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch im Bensheimer Weg

Heppenheim (ots)

Am Freitagmorgen (07.11.), gegen 8.30 Uhr, wurde der Bensheimer Weg zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zu einem dort geparkten Seat ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geldbeutel.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:28

    POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach möglichem Raub

    Darmstadt (ots) - Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung und einem mutmaßlichen Raub am Mittwochabend (5.11.), sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 21.30 Uhr in der Rüdesheimer Straße, auf Höhe einer Tankstelle, zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mindestens drei Männern gekommen sein. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei über den Vorfall. Die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:29

    POL-DA: Babenhausen-Harreshausen: Einbrecher erbeuten Schmuck / Wer kann Hinweise geben?

    Babenhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Donnerstag (6.11.), zwischen 17.30 und 19.45 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Obertor" ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten unter anderem Schmuck. Im Anschluss ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:47

    POL-DA: Bensheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Bensheim (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (06.11.), 14.00 Uhr und Mitternacht in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Geld, Schuhe sowie Uhren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren