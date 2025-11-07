Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bensheim (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (06.11.), 14.00 Uhr und Mitternacht in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Geld, Schuhe sowie Uhren und flüchteten anschließend.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell