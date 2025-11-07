Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Pizzeria/Zeugen gesucht

Biblis (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen Kriminelle in der Nacht zum Freitag (07.11.) in eine Pizzeria in der Darmstädter Straße ein. Im Lokal suchten die ungebetenen Besucher anschließend nach Wertgegenständen. Was ihnen dabei genau in die Hände fiel, ist noch unklar.

Hinweise bitte an das Kommissariat 42 in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

