POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3040/Motorradfahrer erliegt Verletzungen
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Am Donnerstagmorgen (06.11.), gegen 6.00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3040, im Bereich der Anschlussstelle zur A 60, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Groß-Gerau so schwere Verletzungen erlitt, dass er anschließend in einem Krankenhaus verstarb.
Ein 43 Jahre alter Autofahrer war auf der Landesstraße in Richtung Gustavsburg unterwegs und wollte an der Autobahnanschlussstelle nach links auf die A 60 in Richtung Darmstadt abbiegen. Hierbei kam es zu Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.
Die Landesstraße 3040 war im dortigen Bereich bis gegen 9.30 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
