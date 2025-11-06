PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Unfallflucht in der Schönen Weibergasse

Lampertheim (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, kam es im Zeitraum von 15:10 Uhr bis 15:23 Uhr in der Schönen Weibergasse in Lampertheim zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Schöne Weibergasse in Fahrtrichtung Martin-Kärcher-Straße und touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Fiat Talento. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/94400.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

