POL-DA: Groß-Umstadt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Groß-Umstadt (ots)
Nachdem es am Mittwoch (5.11.), zwischen 10 und 13 Uhr, in der Carlo-Mierendorf-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Täter die Carlo-Mierendorf-Straße in Richtung der Habitzheimer Straße und beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden Suzuki. Der Fahrer suchte anschließend mit seinem Auto in unbekannte Richtung das Weite, ohne den Unfall der Polizei zu melden. An dem Suzuki ist nach erster Schätzung ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.
Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, Fahrzeug oder Aussehen des Wagenlenkers geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 zu wenden.
