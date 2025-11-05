PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem es am Mittwoch (5.11.), zwischen 10 und 13 Uhr, in der Carlo-Mierendorf-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Täter die Carlo-Mierendorf-Straße in Richtung der Habitzheimer Straße und beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden Suzuki. Der Fahrer suchte anschließend mit seinem Auto in unbekannte Richtung das Weite, ohne den Unfall der Polizei zu melden. An dem Suzuki ist nach erster Schätzung ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, Fahrzeug oder Aussehen des Wagenlenkers geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 13:47

    POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Oberzent (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (04.11.), in der Zeit zwischen 11.30 und 20.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses im Friedhofsweg in Beerfelden ein. Die ungebetenen Besucher ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:41

    POL-DA: Bad König: KITA im Visier Krimineller

    Bad König (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (05.11.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einer Kindertagesstätte am Schloßplatz. Sie überwanden ein Fenster und entwendeten anschließend Geld aus zwei Kassen. Die Polizei in Erbach (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:38

    POL-DA: Büttelborn: Autodiebe entwenden Renault Trafic (GG-KF 422)

    Büttelborn (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (05.11.) hatten es Kriminelle auf einen Transporter der Marke Renault Trafic abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-KF 422 war auf einem Grundstück "Am Sportplatz" abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem zuvor gestohlenen Original-Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Beamten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren