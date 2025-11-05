POL-DA: Bad König: KITA im Visier Krimineller
Bad König (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (05.11.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einer Kindertagesstätte am Schloßplatz. Sie überwanden ein Fenster und entwendeten anschließend Geld aus zwei Kassen.
Die Polizei in Erbach (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/9530 erreichbar.
