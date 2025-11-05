Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Michelstadt (ots)

Am frühen Dienstagabend (4.11.) ereignete sich in der Landrat-Ackermann-Straße ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich über den Garten Zutritt auf das Grundstück und hebelten anschließend gewaltsam eine Tür auf. Als die Einbrecher das Haus durchsuchen wollten, kehrte die dort wohnende Familie zurück und störte die ungebetenen Besucher offenbar bei ihrer Tat. Es wurde nichts entwendet und die Kriminellen flüchteten daraufhin unerkannt vom Tatort.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

