POL-DA: Viernheim: Brand in Imbissladen
Viernheim (ots)
Am Dienstagabend (4.11.), kam es gegen 22.20 Uhr zu einem Brand in einem Imbissladen in der Rathausstraße. Ursächlich für den Brand war ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich ein technischer Defekt. Der Brand wurde durch einen Passanten festgestellt und der Feuerwehr gemeldet. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des bei dem Feuer entstandenen Schadens ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
