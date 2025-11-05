PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Brand in Imbissladen

Viernheim (ots)

Am Dienstagabend (4.11.), kam es gegen 22.20 Uhr zu einem Brand in einem Imbissladen in der Rathausstraße. Ursächlich für den Brand war ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich ein technischer Defekt. Der Brand wurde durch einen Passanten festgestellt und der Feuerwehr gemeldet. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des bei dem Feuer entstandenen Schadens ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren