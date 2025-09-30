Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Apotheke

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde brachen derzeit Unbekannte zwischen Montag 23.10 Uhr und Dienstag 06.45 Uhr in eine Apotheke in der Brunnenkressstraße ein. Wie derzeit ermittelt werden konnte, wurden die Kassen angegriffen du aus diesem Bargeld entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Augenscheinlich wurden keine Medikamente entwendet. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich suchten und sicherten vor Ort nach Spuren und leiteten Ermittlungen ein.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0255432

