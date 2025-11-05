PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Bensheim: Flaschenwurf auf Polizeidienststelle

Bensheim (ots)

Am Dienstagabend (4.11.) hat ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz eine Fensterscheibe der Polizeistation Bensheim durch einen Flaschenwurf beschädigt. Durch eine sofort hinauseilende Streife konnte der vor dem Fenster stehende Tatverdächtige festgenommen werden. Der Mann war während der Tatbegehung stark alkoholisiert und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem stand er nach eigenen Angaben auch unter Drogeneinfluss.

Da eine weitere Fremdgefährdung der Person nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sie zwischenzeitlich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Der Mann wird sich in einem Strafverfahren zur Tat verantworten müssen. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

