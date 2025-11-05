Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Autodiebe entwenden Renault Trafic (GG-KF 422)

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (05.11.) hatten es Kriminelle auf einen Transporter der Marke Renault Trafic abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-KF 422 war auf einem Grundstück "Am Sportplatz" abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem zuvor gestohlenen Original-Fahrzeugschlüssel entwendet.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

