Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Oberzent (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (04.11.), in der Zeit zwischen 11.30 und 20.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses im Friedhofsweg in Beerfelden ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem eine Armbanduhr.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell