Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (05.11.) kam es gegen 18:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die beiden beteiligten PKW befuhren die zweispurige Adam-Opel-Straße in Fahrtrichtung Rüss.-Königstädten. Unmittelbar vor der Kreuzung Adam-Opel-Straße/Kurt-Schumacher-Ring verlor der auf der linken Fahrspur fahrende unbekannte Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Smart. Infolgedessen wurde der BMW in ein Brückengeländer im Kreuzungsbereich und der PKW der 44-jährigen, aus Raunheim stammenden Smart-Fahrerin, in die dort befindliche Lichtzeichenanlage geschleudert. Anschließend flüchtete der männliche Unfallverursacher vom Unfallort und ließ seinen leicht verletzten 24-jährigen Beifahrer in dem verunfallten Fahrzeug zurück. In dem Smart befanden sich außer der 44-jährigen Fahrzeugführerin, deren beiden Kinder im Alter von fünf und vierzehn. Aufgrund der Kollision wurde das jüngere der beiden Kinder schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin und deren weiteres Kind wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es zu einer zeitweisen Komplettsperrung der o. g. Kreuzung. Die Lichtzeichenanlage musste vorübergehend außer Betrieb genommen werden. Es entstand Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere auf den flüchtenden BMW-Fahrzeugführer geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell