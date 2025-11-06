Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Lampertheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (5.11.), in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Terrassentür in die Räume in einem Einfamilienhaus "In der Teichgewann" ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Bargeld.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell