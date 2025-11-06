Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb brachte am Mittwoch (5.11.), gegen 13.30 Uhr, in der Schwanenstraße eine Seniorin um ihr Hab und Gut. Der Kriminelle sprach nach derzeitigen Erkenntnissen die 83-Jährige an und bat um einen Geldwechsel. Die Seniorin wollte helfen und holte ihren Geldbeutel hervor. Mithilfe einer kurzen Ablenkung gelang es dem bislang Unbekannten unbemerkt die gerade erst von der Bank geholten Geldscheine der Dame zu erbeuten und suchte im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Der Täter soll circa 40 bis 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er soll dunkle Haare getragen haben und zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelblauen Jacke, einer hellblauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Zum Schutz vor Trickdieben gibt die Polizei folgende Tipps:

Seien Sie stets misstrauisch wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Achten Sie bei "Hilfsleistungen" auf den Abstand zum Gegenüber. Oft nutzen Trickdiebe nur einen Vorwand, um sich Ihnen zu nähern. Falls Sie Ihren Geldbeutel rausholen, lassen Sie sich nicht hineinschauen und lassen Sie sich vor allem nicht ablenken. Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Im Zweifel alarmieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell