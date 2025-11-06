Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zeugen gesucht

Raub auf Getränkemarkt in Königstädten

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Donnerstagabend (06.11.) überfielen gegen 18:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter einen Getränkemarkt in Rüsselsheim-Königstädten. Die beiden Kriminellen betraten kurz vor Geschäftsschluss den Verkaufsraum, bedrohten den Mitarbeiter mit einem Messer sowie mit Reizgas und forderten das Geld aus der Kasse. Bei der Öffnung der Kasse wurde der Mitarbeiter mit Reizgas besprüht, die unbekannten Täter griffen sich die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verlief ohne Ergebnis. Die Unbekannten sollen beide eine Corona-Maske zur Vermummung bei Tatausführung getragen haben. Beide waren von schlanker Statur und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer der Täter trug zum Tatzeitpunkt eine rot-Weiße Jacke, der andere Täter soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Der Mitarbeiter klagte nach der Tat über Augen- bzw. Gesichtsreizungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung wieder entlassen. Wer konnte vor und nach dem Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Bensheimer Straße machen? Hinweise nimmt das Fachkommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell