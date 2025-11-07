POL-DA: Viernheim: Autofahrer mit 63 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/41-Jährigen erwarten zwei Monate Fahrverbot

Rüsselsheim (ots) - Am frühen Donnerstagabend (06.11.) überfielen gegen 18:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter einen Getränkemarkt in Rüsselsheim-Königstädten. Die beiden Kriminellen betraten kurz vor Geschäftsschluss den Verkaufsraum, bedrohten den Mitarbeiter mit einem Messer sowie mit Reizgas und forderten das Geld aus der Kasse. Bei der Öffnung der Kasse wurde der Mitarbeiter mit Reizgas besprüht, die ...

