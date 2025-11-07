PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autofahrer mit 63 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/41-Jährigen erwarten zwei Monate Fahrverbot

Viernheim (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung stoppten zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen am Donnerstagmittag (06.11.) auf der A 659 einen 41 Jahre alten Autofahrer aus Mannheim mit 163 km/h anstatt der maximal dort erlaubten 100 Stundenkilometer. Ihn erwarten nun ein zweimonatiges Fahrverbot, 600 Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

