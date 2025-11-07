Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Vandalen beschmieren Hauswand

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen am Montagabend (3.11.), gegen 22 Uhr, eine Hauswand im Bereich einer Unterkunft in der Mittelstraße mit Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten die Kriminellen ein Hakenkreuz an die Wand. Da die Schmiererei Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen darstellt ist der polizeiliche Staatschutz mit dem Fall betraut.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

