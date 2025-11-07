PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Vandalen beschmieren Hauswand
Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen am Montagabend (3.11.), gegen 22 Uhr, eine Hauswand im Bereich einer Unterkunft in der Mittelstraße mit Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten die Kriminellen ein Hakenkreuz an die Wand. Da die Schmiererei Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen darstellt ist der polizeiliche Staatschutz mit dem Fall betraut.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Das könnte Sie auch interessieren