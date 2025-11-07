POL-DA: Babenhausen-Harreshausen: Einbrecher erbeuten Schmuck
Wer kann Hinweise geben?
Babenhausen (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen am Donnerstag (6.11.), zwischen 17.30 und 19.45 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Obertor" ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten unter anderem Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
