Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach möglichem Raub

Darmstadt (ots)

Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung und einem mutmaßlichen Raub am Mittwochabend (5.11.), sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 21.30 Uhr in der Rüdesheimer Straße, auf Höhe einer Tankstelle, zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mindestens drei Männern gekommen sein. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei über den Vorfall. Die sofort eingeleitete Fahndung der zügig hinzugezogenen Streife verlief bislang noch ohne Erfolg. Weder die Tatverdächtigen noch der Geschädigte konnten angetroffen werden. Aufgrund erster Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass zwei Unbekannte einen jungen Mann attackiert und bestohlen haben sollen.

Wer hat die Auseinandersetzung oder etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

