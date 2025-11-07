PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Diebstahl aus Transporter/Junger Polizist überwältigt Verdächtigen nach Bedrohung eines Autofahrers mit Messer

Gorxheimertal (ots)

Am Donnerstagabend (06.11.), gegen 22.30 Uhr, bemerkte der Besitzer eines in der Hauptstraße in Unter-Flockenbach geparkten Transporters, dass ein Mann aus seinem nicht verschlossenen Fahrzeug Werkzeug entwendete. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, stoppte im Rahmen seiner Flucht anschließend das Auto eines 34-Jährigen, stieg in dessen Fahrzeug und bedrohte den Fahrer mit einem Messer, um ihn zur Weiterfahrt zu nötigen.

Ein junger Polizist, der sich derzeit noch im Studium bei der Hessischen Polizei befindet und dort zufällig zu Fuß unterwegs war, wurde auf den Vorfall aufmerksam. Dem Kriminalkommissar-Anwärter gelang es in der Folge den 21-Jährigen zu überwältigen und ihn, unterstützt von weiteren Passanten, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten.

Der Verdächtige zog sich bei seiner Festnahme Blessuren leichterer Art zu und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Nötigung und Bedrohung zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 11:42

    POL-DA: Darmstadt: Schmuck im Visier von Trickdieben / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag (5.11.), zwischen 15.30 und 16 Uhr, nahmen bislang unbekannte Trickdiebe ein Antiquitätengeschäft in der Schulstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten eine Frau und ein Mann das Geschäft und gaukelten Interesse für diverse Schmuckstücke vor. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie mehrere ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:17

    POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch im Bensheimer Weg

    Heppenheim (ots) - Am Freitagmorgen (07.11.), gegen 8.30 Uhr, wurde der Bensheimer Weg zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zu einem dort geparkten Seat ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geldbeutel. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:28

    POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach möglichem Raub

    Darmstadt (ots) - Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung und einem mutmaßlichen Raub am Mittwochabend (5.11.), sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 21.30 Uhr in der Rüdesheimer Straße, auf Höhe einer Tankstelle, zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mindestens drei Männern gekommen sein. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei über den Vorfall. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren