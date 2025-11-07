Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Diebstahl aus Transporter/Junger Polizist überwältigt Verdächtigen nach Bedrohung eines Autofahrers mit Messer

Gorxheimertal (ots)

Am Donnerstagabend (06.11.), gegen 22.30 Uhr, bemerkte der Besitzer eines in der Hauptstraße in Unter-Flockenbach geparkten Transporters, dass ein Mann aus seinem nicht verschlossenen Fahrzeug Werkzeug entwendete. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, stoppte im Rahmen seiner Flucht anschließend das Auto eines 34-Jährigen, stieg in dessen Fahrzeug und bedrohte den Fahrer mit einem Messer, um ihn zur Weiterfahrt zu nötigen.

Ein junger Polizist, der sich derzeit noch im Studium bei der Hessischen Polizei befindet und dort zufällig zu Fuß unterwegs war, wurde auf den Vorfall aufmerksam. Dem Kriminalkommissar-Anwärter gelang es in der Folge den 21-Jährigen zu überwältigen und ihn, unterstützt von weiteren Passanten, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten.

Der Verdächtige zog sich bei seiner Festnahme Blessuren leichterer Art zu und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Nötigung und Bedrohung zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell