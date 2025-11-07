Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmuck im Visier von Trickdieben

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (5.11.), zwischen 15.30 und 16 Uhr, nahmen bislang unbekannte Trickdiebe ein Antiquitätengeschäft in der Schulstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten eine Frau und ein Mann das Geschäft und gaukelten Interesse für diverse Schmuckstücke vor. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie mehrere Schmuckteile und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte soll circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und athletischer Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er einen kurzen Bart getragen haben und mit dunkler Kleidung sowie einer dunklen Schirmmütze bekleidet gewesen sein.

Seine Komplizin soll 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Sie trug einen weißen Mantel, dunkle Kleidung und hatte schwarze Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

