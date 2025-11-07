PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Synagogendenkmal beschädigt/Rund 20.000 Euro Schaden

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben die Glasverkleidung des Synagogendenkmals an der Anne-Frank-Halle in der Nibelungenstraße beschädigt. Festgestellt wurden die Beschädigungen bereits am vergangenen Freitag (31.10.). Die Verkleidung weist mehrere Spannungsrisse auf. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden im Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren