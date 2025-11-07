Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Synagogendenkmal beschädigt/Rund 20.000 Euro Schaden

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben die Glasverkleidung des Synagogendenkmals an der Anne-Frank-Halle in der Nibelungenstraße beschädigt. Festgestellt wurden die Beschädigungen bereits am vergangenen Freitag (31.10.). Die Verkleidung weist mehrere Spannungsrisse auf. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden im Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell