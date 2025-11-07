Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Zwingenberg (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Dienstagmorgen (04.11.) und Freitagmorgen (07.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume in einem Wohnhaus "Auf der Ebene" ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Goldschmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell