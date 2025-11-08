Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Viernheim (ots)

Am (07.11.) kam es zwischen 15:00-16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums (P2, I) zu einem Verkehrsunfall bei der ein geparkter, grauer Skoda Octavia durch einen unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Ausparken, beschädigt wurde. Hiernach entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06206/ 9440-0 auf der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden!

