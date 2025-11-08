Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Sa. 08.11.25 wurde auf dem Bauhausparkplatz in der Tiergartenstraße ein geparkter blauer Volkswagen Tiguan zw. 09:15 und 09:30 Uhr im Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Der oder die Verursacherin entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am geparkte PKW entstand ein Schaden von ca. 800 EUR.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. 06252 7060 entgegen.

