POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Heppenheim (ots)
Am Sa. 08.11.25 wurde auf dem Bauhausparkplatz in der Tiergartenstraße ein geparkter blauer Volkswagen Tiguan zw. 09:15 und 09:30 Uhr im Bereich der Fahrerseite beschädigt.
Der oder die Verursacherin entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Am geparkte PKW entstand ein Schaden von ca. 800 EUR.
Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. 06252 7060 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Heppenheim
Weiherhausstraße 21
64646 Heppenheim
Telefon: 06252/7060
SB. Minther, POK, i. A. Hohmann, PHK
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell