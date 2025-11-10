PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Fürth: Einbruch bei Juwelier scheitert/Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Durch die Eingangstür versuchten zwei Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (09.11.), gegen 4.00 Uhr, gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Heppenheimer Straße einzudringen. Die Tür hielt den Hebelversuchen aber stand. Es entstand allerdings ein Schaden von rund 3000 Euro. Die beiden flüchtigen Unbekannten sind 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, athletisch und waren schwarz gekleidet.

Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

