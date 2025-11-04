Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Unna (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitagmittag (31.10.2025) wird eine 13-Jährige aus Unna vermisst. Das Mädchen ist bisher nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt.

Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 13-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/185226

Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell