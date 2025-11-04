POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen
Unna (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitagmittag (31.10.2025) wird eine 13-Jährige aus Unna vermisst. Das Mädchen ist bisher nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt.
Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 13-Jährigen:
https://polizei.nrw/fahndung/185226
Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 entgegen.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell