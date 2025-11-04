Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch

Holzwickede (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hamburger Allee.

Unbekannte Täter beschädigten die Wohnungseingangstür und gelangten in das Objekt.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell