POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch
Holzwickede (ots)
Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hamburger Allee.
Unbekannte Täter beschädigten die Wohnungseingangstür und gelangten in das Objekt.
Die Polizei sucht nun Zeugen.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
