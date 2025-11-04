Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand in Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Unna (ots)

Am Montagnachmittag (03.11.2025) brannte es gegen 15.30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße in Unna-Königsborn.

Eine 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt und aufgrund einer Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Kamener Straße zwischen Zechen- und Gadumerstraße gesperrt.

Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell