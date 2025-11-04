PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand in Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Unna (ots)

Am Montagnachmittag (03.11.2025) brannte es gegen 15.30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße in Unna-Königsborn.

Eine 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt und aufgrund einer Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Kamener Straße zwischen Zechen- und Gadumerstraße gesperrt.

Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:53

    POL-UN: Unna - Einbrüche in eine Wohnung, ein Zweifamilienhaus und ein Bürogebäude

    Unna (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (02.11.2025) um 13:00 Uhr bis Montag (03.11.2025) um 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rahlenbeckstraße. Zwischen Freitag (31.10.2025) um 12:00 Uhr und Montag (03.11.2025) um 14:30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und drangen in ein Zweifamilienhaus in der Straße Zum Bröhl ein. Weiterhin ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:24

    POL-UN: Unna - Abschlussmeldung zum Kirmeswochenende: überwiegend friedlicher Verlauf

    Unna (ots) - Die Polizei zieht nach dem diesjährigen Kirmeswochenende eine überwiegend positive Bilanz der Katharinenkirmes. An drei Veranstaltungstagen (Freitag, 31.10.2025 - Sonntag, 02.11.2025) feierten zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei guter Stimmung und weitgehend friedlichem Verlauf. Lediglich am Samstagabend (01.11.2025) kam es zu drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren