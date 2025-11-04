POL-UN: Unna - Brand in Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses
Unna (ots)
Am Montagnachmittag (03.11.2025) brannte es gegen 15.30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße in Unna-Königsborn.
Eine 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt und aufgrund einer Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Kamener Straße zwischen Zechen- und Gadumerstraße gesperrt.
Es entstand Sachschaden.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
