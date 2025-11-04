PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Dirk Großecappenberg

Werne (ots)

Der Bezirksdienstbeamte aus Werne - Polizeihauptkommissar Dirk Großecappenberg - veranstaltet am kommenden Freitag, 07.11.2025 eine Bürgersprechstunde.

Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr wird er auf dem Wochenmarkt in Werne und Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger sein.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

