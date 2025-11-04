POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Dirk Großecappenberg
Werne (ots)
Der Bezirksdienstbeamte aus Werne - Polizeihauptkommissar Dirk Großecappenberg - veranstaltet am kommenden Freitag, 07.11.2025 eine Bürgersprechstunde.
Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr wird er auf dem Wochenmarkt in Werne und Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger sein.
Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.
