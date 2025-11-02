PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab, 24-jährige Fahrerin leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am frühen Sonntagmorgen (02.11.2025) gegen 01:40 Uhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bergkamen im Bereich der Weddinghofer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Baum, der Pkw wurde durch die Kollision stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 24-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Durch den Aufprall freigesetzte Betriebsstoffe des Pkw wurden durch die Feuerwehr abgestreut und beseitigt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 07:02

    POL-UN: Fröndenberg - 49-jährige Frau aus Plettenberg bei Verkehrsunfall verletzt

    Fröndenberg (ots) - Am frühen Abend des 01.11.2025 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Plettenberg die Ardeyer Straße in Fröndenberg in Richtung Fröndenberg Ardey. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw der 49-jährigen ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte beidseitig der Fahrbahn mit der Leitplanke. Die 49-jährige wurde ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:37

    POL-UN: Unna - 68-jährige Pedelec-Fahrerin gestürzt

    Unna (ots) - Am späten Freitagnachmittag (31.10.2025) gegen 17:50 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Südring in Werne. Hierzu benutzte sie den gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg. Dieser Weg war zum Unfallzeitpunkt mit Laub bedeckt, so dass die Frau mit ihrem Fahrrad ausrutschte und stürzte. Sie trug keinen Fahrradhelm und erlitt eine Kopfverletzung. Die Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 08:23

    POL-UN: Drei leichtverletzte Personen nach Zusammenstoß von vier Fahrzeugen

    Selm (ots) - Selm - Am Freitagnachmittag (31.10.2025) gegen 14:08 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Dülmen die Kreisstraße in Richtung Selm. In Höhe der Hausnummer 206 beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 48-jähriger Mann aus Lünen konnte mit seinem Sprinter nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren