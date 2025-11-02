Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab, 24-jährige Fahrerin leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am frühen Sonntagmorgen (02.11.2025) gegen 01:40 Uhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bergkamen im Bereich der Weddinghofer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Baum, der Pkw wurde durch die Kollision stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 24-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Durch den Aufprall freigesetzte Betriebsstoffe des Pkw wurden durch die Feuerwehr abgestreut und beseitigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell