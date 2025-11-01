Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 68-jährige Pedelec-Fahrerin gestürzt

Unna (ots)

Am späten Freitagnachmittag (31.10.2025) gegen 17:50 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Südring in Werne. Hierzu benutzte sie den gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg. Dieser Weg war zum Unfallzeitpunkt mit Laub bedeckt, so dass die Frau mit ihrem Fahrrad ausrutschte und stürzte.

Sie trug keinen Fahrradhelm und erlitt eine Kopfverletzung. Die Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

