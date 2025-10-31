Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Wohnhaus

Kamen (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag (30.10.2025) zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße.

Durch Einschlagen eines Fensters drangen die Täter in das Objekt ein.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

