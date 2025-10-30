PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Unna (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) kam es gegen 22.00 Uhr in Unna-Massen in einer Unterkunft für Leiharbeiter zu einem Streitgeschehen. Hierbei gerieten zwei polnische Mitbewohner (46 Jahre und 34 Jahre) verbal in Streit.

Im weiteren Verlauf verletzte der 46-Jährige den 34-Jährigen, vermutlich mit einem Küchenmesser, am Arm. Dieser verteidigte sich nach eigenen Angaben mit einem Pfefferspray. Die mögliche Tatwaffe (Küchenmesser) wurde sichergestellt.

Bei der Auseinandersetzung erlitt der 34-Jährige eine leichte Verletzung. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Der 46-jährige Täter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt.

Der Mann wurde am Donnerstag (30.10.2025) wieder entlassen.

Eine Lebensgefahr für den 34-Jährigen bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

