POL-UN: Schwerte - Polizei sucht beschädigten Pkw samt Halter
Schwerte (ots)
Am Dienstag (28.10.2025) wurde gegen 14.45 Uhr ein geparkter weißer SUV durch einen vorbeifahrenden blauen Mercedes beschädigt. Die Polizei Schwerte sucht nun diesen Pkw samt Halter.
Passiert ist das Ganze am Dienstag an der Graf-Adolf-Straße in Schwerte.
Ein Zeuge beobachtete, wie der vor ihm fahrende blaue Mercedes mit seinem linken Seitenspiegel den weißen SUV berührte. Der Mercedes-Fahrer konnte durch die Polizei ermittelt werden.
Allerdings sucht die Polizei Schwerte nun den beschädigten weißen SUV und dessen Halter. Hinweise bitte an 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
