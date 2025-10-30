PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht beschädigten Pkw samt Halter

Schwerte (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) wurde gegen 14.45 Uhr ein geparkter weißer SUV durch einen vorbeifahrenden blauen Mercedes beschädigt. Die Polizei Schwerte sucht nun diesen Pkw samt Halter.

Passiert ist das Ganze am Dienstag an der Graf-Adolf-Straße in Schwerte.

Ein Zeuge beobachtete, wie der vor ihm fahrende blaue Mercedes mit seinem linken Seitenspiegel den weißen SUV berührte. Der Mercedes-Fahrer konnte durch die Polizei ermittelt werden.

Allerdings sucht die Polizei Schwerte nun den beschädigten weißen SUV und dessen Halter. Hinweise bitte an 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

