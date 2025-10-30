PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Holzwickede (ots)

Mittwoch (29.10.2025) sind zwischen 07.00 Uhr und 19.30 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Böckmannsstraße in Holzwickede eingedrungen.

Durch Aufhebeln eines Fensters drangen die Täter in das Objekt ein.

Ob und welche Wertgegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

