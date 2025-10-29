PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Fröndenberg - Täter brechen Snackautomat auf

Fröndenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von Montag (27.10.2025), 21.30 Uhr auf Dienstag (28.10.2025), 03.20 Uhr einen Snackautomat an der Brauerstraße in Fröndenberg-Frömern beschädigt und aufgebrochen.

Entwendet wurde Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

