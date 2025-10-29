Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Täter brechen Snackautomat auf

Fröndenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von Montag (27.10.2025), 21.30 Uhr auf Dienstag (28.10.2025), 03.20 Uhr einen Snackautomat an der Brauerstraße in Fröndenberg-Frömern beschädigt und aufgebrochen.

Entwendet wurde Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

