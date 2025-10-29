PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 17 Pakete Kaffee bei Ladendiebstahl entwendet

Schwerte (ots)

Ein 51-Jähriger wurde bei seiner Tat, mehrere Kaffeepakete zu entwenden, vorläufig festgenommen.

Der Mann war am Montag (27.10.2025) gegen 15.00 Uhr in einem Discounter an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte dabei beobachtet worden, wie er mit zwei gefüllten Tüten samt 17 Paketen Kaffee - ohne zu bezahlen - gehen wollte.

Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt und keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

Am Dienstag (28.10.2025) wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:02

    POL-UN: Schwerte - Abschlussmeldung nach Herbstkirmes

    Schwerte (ots) - Nach vier Tagen Herbstkirmes (24.10.2025 - 27.10.2025) im Rahmen des Schwerter Herbstzaubers mit verkaufsoffenem Sonntag zieht die Polizei Schwerte Bilanz: An allen Tagen war die Veranstaltung im Innenstadtbereich Schwertes, trotz des regnerischen Wetters, gut besucht und verlief ohne besondere Vorkommnisse. Zwei Strafanzeigen fertigten die Beamtinnen und Beamten in der Zeit: eine wegen einer ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 16:03

    POL-UN: Schwerte - Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

    Schwerte (ots) - Am Samstag (25.10.2025) kam es an der Schützenstraße in Schwerte gegen 21:40 Uhr zu einem Fahrzeugdiebstahl. Am Folgetag konnte ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz dabei beobachtet werden, wie er in den entwendet gemeldeten Pkw einsteigen wollte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Fiat Panda. Der Pkw wurde sichergestellt und Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Der 32-Jährige ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:22

    POL-UN: Bönen - Sattelzugmaschine kommt von Fahrbahn ab, Fahrer leicht verletzt

    Bönen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag (27.10.2025) gegen 18.50 Uhr ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger an der Edisonstraße in Bönen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Stabmattenzaun, mehreren Bäumen und Büschen. Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrer zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren