Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 17 Pakete Kaffee bei Ladendiebstahl entwendet

Schwerte (ots)

Ein 51-Jähriger wurde bei seiner Tat, mehrere Kaffeepakete zu entwenden, vorläufig festgenommen.

Der Mann war am Montag (27.10.2025) gegen 15.00 Uhr in einem Discounter an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte dabei beobachtet worden, wie er mit zwei gefüllten Tüten samt 17 Paketen Kaffee - ohne zu bezahlen - gehen wollte.

Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt und keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

Am Dienstag (28.10.2025) wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

