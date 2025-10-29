PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Abschlussmeldung nach Herbstkirmes

Schwerte (ots)

Nach vier Tagen Herbstkirmes (24.10.2025 - 27.10.2025) im Rahmen des Schwerter Herbstzaubers mit verkaufsoffenem Sonntag zieht die Polizei Schwerte Bilanz:

An allen Tagen war die Veranstaltung im Innenstadtbereich Schwertes, trotz des regnerischen Wetters, gut besucht und verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Zwei Strafanzeigen fertigten die Beamtinnen und Beamten in der Zeit: eine wegen einer gefährlichen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz (Sprühen von Pfefferspray) und Beleidigung. Die Täterin - eine 16-Jährige Schwerterin - konnte ermittelt werden. Nach Feststellung ihrer Personalien wurde sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei der zweiten Anzeige handelt es sich ebenfalls um eine gefährliche Körperverletzung. Drei Tatverdächtige schlugen einem 15-Jährigen aus Schwerte drei Zähne aus und flüchteten. Polizeiliche Ermittlungen führten bereits zur Überführung eines Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

