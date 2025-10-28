PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten am Donnerstag, den 30.10.2025, wieder ihre Bürgersprechstunde in Fröndenberg an.

Bürgerinnen und Bürger finden ihre beiden polizeilichen Ansprechpartner zu allem, was ihnen auf der Seele liegt auf dem Wochenmarkt.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr stehen die Polizeibeamten mit Rat und Tat allen Interessierten zur Seite: kommen Sie also gerne alle vorbei!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

