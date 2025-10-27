POL-UN: Werne - Einbruch in Restaurant
Werne (ots)
Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (25.10.2025), 22.10 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 12.00 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Restaurant an der Straße "Am Steinhaus" in Werne verschafft.
Dort entwendeten sie Bargeld, ein Mobiltelefon sowie Schmuck.
Hinweise zum Einbruch in das Restaurant und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
