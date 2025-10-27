PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Restaurant

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (25.10.2025), 22.10 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 12.00 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Restaurant an der Straße "Am Steinhaus" in Werne verschafft.

Dort entwendeten sie Bargeld, ein Mobiltelefon sowie Schmuck.

Hinweise zum Einbruch in das Restaurant und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:04

    POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat in Weddinghofen aufgebrochen

    Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (24.10.2025), 22.00 Uhr auf Samstag (25.10.2025), 17.00 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Töddinghauser Straße in Bergkamen-Weddinghofen aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Zigarettenschachteln. Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:44

    POL-UN: Brand in einer Gartenlaube

    Werne (ots) - Am frühen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Gartenlaubenbrand in Werne gerufen. Das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Dieses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:55

    POL-UN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    Kamen (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person im Kreisverkehr Nordenmauer/ Nordstr. in Kamen. Ein 75 jähriger Kamener befuhr die Nordenmauer und übersah im Kreisverkehr Nordstr. das Auto einer 54 jährigen Kamenerin, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Hierbei wurde die 54 Jährige leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Redaktionelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren